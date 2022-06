Socant! Un pacient ajuns plin de viermi la UPU a murit plin de viermi! Informatii care pot afecta emotional

Informatie socanta, publicata de presa din Arad, care prezinta un pacient inca viu plin de viermi, la sectia urgente a spitalului judetean. Pacientul a decedat vineri, 17 iunie."Pacientul a ajuns in UPU in data de 15.06.2022, la ora 18.34, fiind adus de un echipaj de prim-ajutor din localitatea Iermata; in acea localitate pacientul locuia intr-un salas, pe camp, fiind angajat cioban la un crescator de oi.La sosire, pacientul a prezentat o stare profund alterata, inconstient, casectic, in ... citeste toata stirea