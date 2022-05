Socializare si miscare! Lugojenii, asteptati pe Insula Cotu Mic la un eveniment pe tema biodiversitatii

Grupul Civic de Initiativa Locala "Punem insula pe harta" invita din nou lugojenii pe Insula Cotu Mic sa participe o intalnire inedita alaturi de copii, tineri si seniori la cea de-a doua lectie non-formala experentiala pe tema biodiversitatii.Evenimentul are loc sambata, 21 mai, de la ora 13.Participantii vor lua parte la o lectie teoretica in cadrul careia vor fi prezentate speciile descoperite pana in prezent pe insula, iar apoi vor avea acces la atelierele experentiale unde vor invata sa ... citeste toata stirea