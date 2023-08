Aprovizionarea cu combustibil pentru viitorul sezon rece continua la societatea Colterm, anunta administratorul special al societatii, Alexandru-Cristian Amza. Iar stocurile de carbune si gaze naturale sunt cu mult mai mari decat in sezonul trecut.Astfel, la 31 iulie 2023, stocurile de combustibil includeau 33.697 tone carbune, fata de 19.000 de tone cat erau in stoc in perioada similara a anului trecut, si 67.628 MWh gaz inmagazinat in depozite subterane, comparativ cu 10.958 MWh cantitatea ... citeste toata stirea