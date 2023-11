Rectificarea bugetara trecuta, destul de lejer, prin plenul consiliului local Timisoara de marti, a adus bani mai multi in buzunarul celor de la STPT. Din nou! Prin aceste sume s-a ajuns in situatia ca subventia acordata de primarie societatii de transport public la aproape 84% din totalul cheltuielilor de functionare ale acesteia. In aceste conditii chiar se pune problema daca transportul public local nu ar trebui sa fie gratuit.21 de milioane de lei s-au adaugat la cele 128 de milioane de ... citeste toata stirea