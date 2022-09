Societatea Timisoara cere inlaturarea monumentului jignitor dedicat "eroilor" fostei Securitati

Societatea Timisoara a solicitat autoritatilor publice sa inlature "monumentul jignitor" dedicat "eroilor" fostei Securitati, amplasat in Cimitirul Eroilor din Pitesti. "A gratifica astazi memoria calailor chiar in orasul in care regimul comunist a administrat unele dintre cele mai aprige si umilitoare lovituri victimelor Securitatii reprezinta un afront grav la adresa adevarului istoric, a memoriei celor torturati si o agresiune morala inadmisibila intr-o societate pretins democratica", au ... citeste toata stirea