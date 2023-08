Insolatia este cea mai severa afectiune medicala cauzata de caldura, iar in aceste zile temperaturile crescute vor agresa, din nou, vestul tarii. Afectiunea se caracterizata printr-o multitudine de tulburari cerebrale, renale, pulmonare, cardiologice, gastroenterologice, musculare aparute in urma expunerii prelungite la razele soarelui cand organismul se supraincalzeste pana la 40 grade Celsius sau chiar mai mult si nu poate sa isi scada temperatura.Reprezinta o urgenta medicala, deoarece, in ... citeste toata stirea