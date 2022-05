Sofer, accidentat mortal pe autostrada A1, cand incerca sa stinga un incendiu izbucnit la o automacara de mare tonaj

Un sofer a fost accidentat mortal, miercuri, pe autostrada A1, in zona municipiului Arad, cand incerca sa stinga un incendiu izbucnit la o automacara de mare tonaj, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad.Incendiul a fost sesizat in jurul orei 13,30, iar cateva minute mai tarziu autoritatile au fost anuntate ca, in acelasi loc, un barbat ar fi fost acrosat de un ansamblu rutier."Din primele cercetari efectuate de politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Nadlac - Deva, a ... citeste toata stirea