Sofer cu permisul suspendat, prins de politisti dupa ce a accident grav o femeie si a fugit de la fata locului

Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Timisoara au reusit sa il identifice pe soferul care a parasit locul accidentului produs joi, 11 august.Atunci, in jurul orei 16:25, politistii spun ca barbatul se afla la volanul unei masini, pe strada Pavel Stoica din Timisoara, mergand spre Urseni. La intersectie cu strada Nicolae Stoica de Hateg a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie in varsta de 42 de ani, care circula din partea dreapta.In urma impactului, ... citeste toata stirea