Sofer de 19 ani drogat, prins la volan in zona Complexului Studentesc, la Timisoara

TIMIS. Soferi inconstienti trasi pe dreapta de politistii de la Rutiera in Timis, la cateva ore unul de celalalt.Unul dintre conducatorii auto a fost oprit la 10 minute dupa miezul noptii pe Aleea Sportivilor din Timisoara. Soferul de doar 19 ani avea actele in regula. Politistii l-au pus insa sa sufle in aparatul drugtest, care a aratat ca tanarul consumase substante interzise. S-a ales cu dosar penal.Un alt conducator auto a fost oprit pe strada Calea lui Traian, din Sannicolau Mare, marti ... citeste toata stirea