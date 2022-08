Sofer de 80 de ani, baut, a produs un accident rutier. O femeie a murit

Un sofer de 80 de ani, din localitatea Gothatea, judetul Hunedoara, a produs un accident rutier in Arad in care au fost implicate trei masini.Atat barbatul, cat si un tanar de 22 de ani au fost raniti, iar o femeie, pasager in masina batranului, a decedat."Din cercetari a reiesit ca un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, judetul Hunedoara a condus un autoturism pe Calea Radnei din municipiul Arad iar la intersectia cu strada Miorita intra in coliziune cu un autoturism condus de un ... citeste toata stirea