Un sofer de Uber din Timisoara a ramas fara banii din portofel dupa ce a transportat, noaptea trecuta, un tanar de aproximativ 18 ani. Tanarul a fost luat de pe strada Matei Basarab, in zona Bucovina, si dus pana in Piata Unirii. La coborare clientul a luat si portofelul soferului, care era pus intre scaunele din fata ale masinii. Soferul a observat disparitia si a sunat imediat la politie. Dupa ce a l-a cautat pe tanar in zona Unirii, el si-a recuperat portofelul, aruncat pe jos, in apropierea ... citeste toata stirea