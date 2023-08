Politistii orasului Faget au oprit pentru control, luni, in jurul orei 17:20, un autoturism ce circula pe DJ 682D, condus de un barbat in varsta de 29 de ani. "Soferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicand ca acesta se afla sub influenta substantelor psihoactive, respectiv cannabis. In vederea stabilirii cu exactitate a substantelor interzise din organism, cel in cauza a fost condus la spital pentru prelevarea ... citeste toata stirea