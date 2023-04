Un sofer care rula cu masina pe autostrada A1, intre Deva si Nadlac, cu 213 kilometri pe ora a fost amendat si i-a fost suspendat dreptul de a conduce 120 de zile. In plus, politistii au intocmit pe numele barbatului, cetatean ungar, un dosar penal deoarece nu avea un permis auto international."Politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac, in cadrul actiunii ROADPOL, desfasurata la nivel national, deruleaza mai multe actiuni de monitorizare a vitezei de deplasare pe autostrada. In ... citeste toata stirea