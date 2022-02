Sofer mort dupa ce s-a rasturnat cu masina pe o sosea din Banat. Foto

Un barbat a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina in santul de pe marginea drumului.Accidentul a avut loc pe soseaua care leaga Anina de Caransebes si Resita, in zona localitatii Delinesti.Soferul circula spre Caransebes si era singur in masina. La un moment dat, a pierdut controlul volanului, masina a parasit soseaua si s-a rasturnat in sant. Barbatul a ramas captiv in caroseria indoita a autoturismului.Martorii au fost cei care au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns pompierii de la ... citeste toata stirea