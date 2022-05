Soferi beti sau fara permis prinsi de politisti la Timisoara si in judet

TIMIS. Un sofer nu a mai asteptat sa ii treaca tulburarea provocata de alcool, alti doi nu au avut rabdare sa aiba si permis de conducere. Toti au fost prinsi de politisti la volan noaptea trecuta in Timis.Primul conducator auto a fost un tanar de 37 de ani, care a fost tras pe dreapta la Chisoda, pe strada Primaverii. Politistii l-au pus sa sufle in aparatul etilotest, care a aratat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de ... citeste toata stirea