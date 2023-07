Inspectoratul de Politie Timis a informat ca, la data de 16 iulie a.c., in jurul orei 01.00, politistii Serviciului Rutier, au oprit, in trafic, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, un autoturism condus de tanar in varsta de 28 de ani.In urma testarii cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul ca acesta se afla sub influenta substantelor psihoactive, respectiv cocaina.In continuare, politistii l-au condus la spital in vederea prelevarii mostrelor biologice.A fost intocmit dosar penal sub aspectul ... citeste toata stirea