Soferi drogati prinsi pe strazile din Timisoara. Unul abia isi luase permisul

TIMISOARA. Un control de rutina al politistilor de la Rutiera s-a incheiat prost pentru doi tineri, la Timisoara, ambii prinsi in nordul orasului.Unul dintre ei a fost tras pe dreapta miercuri pe strada Grigore Alexandrescu. Barbatul avea actele in regula, dar nu a trecut de Drugtest. Aparatul a aratat ca tanarul consumase amfetamine.Un al doilea sofer, de numai 18 ani, a fost oprit in noaptea de miercuri spre joi pe strada Marginii. Nici el nu a trecut de proba Drugtestului, ... citeste toata stirea