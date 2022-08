Soferii de autobuz de la Giroceana intra in greva, marti, fiindca nu si-au luat salariile!

Situatie tot mai complicata si tensionata, la Giroceana, societatea comerciala subordonata Consiliului Local al Primariei Giroc, judetul Timis. Dupa problema alimentarii cu apa, acum a mai aparut una!Astfel, marti 2 august, la ora 9.00, soferii de autobuz intra in greva, fiindca nu si-au primit salariile. "Da, am auzit si eu ca vor protesta impotriva conducerii. Eu am incercat sa schimb conducerea. Din pacate, decizia a picat la vot. Astept si eu raportul curtii de conturi. E un control in ... citeste toata stirea