Soferita cu BMW, filmata pe contrasens, pe autostrada A1. Amenda data de politisti VIDEO

O tanara de 28 de ani din Arad a ramas fara permis dupa ce a fost filmata conducand un BMW, pe contrasens, pe autostrada A1. Potrivit Digi24 imaginile au fost surprinse de un sofer, cu trei kilometri inainte de frontiera cu Ungaria. Filmarea, facuta publica initial de opiniatimisoarei.ro, a ajuns la politie, iar in urma anchetei s-a stabilit ca este vorba despre o tanara in varsta de 28 ani, din Arad.Femeia a ramas fara permis timp de 120 de zile si va plati si o amenda in valoare de 1.305 lei. ... citeste toata stirea