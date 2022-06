Soferite neatente au provocat doua accidente langa Timisoara. Masina rasturnata

TIMISOARA. Doua femei au fost ranite marti dimineata dupa accidente.Primul eveniment rutier a avut loc in Sag. O femeie a intrat cu viteza prea mare intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul volanului, iar masina a ajuns cu rotile in sus pe spatiul verde de langa sosea. Soferita nu a patit nimic, insa o prietena a ei,pasagera in autoturism, a fost ranita. "O femeie in varsta de 63 de ani a condus un autoturism pe strada nr.24 din localitatea Sag, iar intr-o curba deosebit de periculoasa la ... citeste toata stirea