Soferul care a fugit dupa ce a accidentat o minora pe trecerea de pietoni a fost retinut

Politistii lugojeni cerceteaza un barbat de 43 de ani care a acccidentat o adolescenta pe trecerea de pietoni. Barbatul nu avea permis de conducere, iar acum a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis. In 19 martie, in timp ce conducea pe strada Caransabesului din Lugoj,barbatul a accidentat o fata de 12 ani, care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni. Dupa impact, barbatul a parasit locul accidentului. Minora a ... citeste toata stirea