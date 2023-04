Mediatizarea nationala a cazului in care un sofer al unui autotren a sustras o camera de supraveghere dintr-o parcare de pe DN 7, judetul Arad, a fost de bun augur si cu final mai degraba neasteptat. Persoana filmata in noaptea de 15/16 aprilie in timp ce demonta camera si-a recunoscut vina, contactand atat SDN Arad, cat si DRDP Timisoara. Soferul a motivat ca a fost o greseala, crezand ca este o camera nefunctionala, si a mentionat ca va suporta paguba.Barbat a coborat dintr-un TIR, noaptea, ... citeste toata stirea