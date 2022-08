Soferul care a injunghiat un pasager, arestat preventiv

Soferul unui autoturism care se deplasa dinspre Covaci spre Timisoara l-a injunghiat cu un briceag pe pasagerul din dreapta. Incidentul s-a petrecut in 14 august, in jurul orei 07.45, la sensul giratoriu din proximitatea societatii Mahle de la intrarea in Timisoara,. In urma unor neintelegeri cu pasagerul din dreapta, soferul l-ar fi lovit pe acesta cu pumnul in zona piciorului, dupa care ar fi luat un briceag, l-ar fi deschis si l-ar fi injunghiat in zona latero-cervicala stanga ... citeste toata stirea