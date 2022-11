Soferul care a intrat intr-un stalp in zona fabricii de bere s-a prezentat drogat la politie

Accidentul s-a produs vineri in jurul orei 23, la intersectia strazii Pestalozzi cu Stefan cel Mare, la Timisoara. Soferul, un tanar de 20 de ani, a pierdut controlul volanului si a lovit doua masini parcate, un stalp si un semafor. Consumase droguri si a plecat de la fata locului imediat dupa producerea accidentului.Sambata, in jurul orei 15, tanarul s-a prezentat la Biroul Tamponari al IPJ Timis, pe bulevardul Iuliu Maniu din Timisoara. Politistii l-au pus sa sufle in etilotest, iar ... citeste toata stirea