Soferul de 19 ani care a omorat un copil si a ranit alti cinci, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv 30 de zile

Soferul in varsta de 19 ani care miercuri seara a lovit pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani, sase copii, unul dintre ei a decedat joi, iar alti cinci sunt inca in spital, unul in stare grava, intubat la ATI, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In momentul accidentului, tanarul nu avea permis de conducere si consumase alcool, iar dupa accident a fugit de la fata locului.Tanarul de 19 ani a fost joi prezentat judecatorilor de la Tribunalul Hunedoara cu propunere de arestare ... citeste toata stirea