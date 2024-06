Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara, operat de urgenta dupa ce a fost lovit de un pasager

Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara a fost lovit de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Soferul a fost ranit si dus la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal si il cauta pe agresor."La data de 26.04.2024, in jurul orei 17:47, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca soferul unui autobuz, in varsta de 63 de ani, ar fi avut un conflict cu un ... citește toată știrea