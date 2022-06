Softbinator Technologies achizitioneaza [e-spres-oh], o companie de IT din Timisoara

Softbinator Technologies, companie romaneasca de dezvoltare software, specializata in designul, dezvoltarea si lansarea pe piata de produse inovatoare alaturi de clienti locali si internationali, anunta demararea procedurilor de preluare integrala a [e-spres-oh], o companie de IT din Timisoara."Softbinator Technologies (BVB: CODE), companie romaneasca de dezvoltare software, specializata in designul, dezvoltarea si lansarea pe piata de produse inovatoare alaturi de clienti locali si ... citeste toata stirea