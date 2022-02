Soldatii rusi au intrat in Kiev. Banatenii se pregatesc sa ii ajute pe refugiati

Armata invadatoare a Rusiei a intrat in suburbiile Kievului, iar pe strazi pot fi vazute tancuri si alte aparate militare.Dupa ce au inconjurat capitala Ucrainei, soldatii lui Putin au patruns in oras si in mediul virtual poate fi urmarita o filmare cu puternic impact emotional, in care se vede cum o blindata trece peste un autoturism civil.In alta ordine de idei, potrivit presei nationale si internationale care citeaza Agentia Nucleara Ucraineana, a crescut nivelul radiatiilor din zona ... citeste toata stirea