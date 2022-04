Solidaritate cu Ucraina! Credinciosii din Caras Severin au strans 16 tone de ajutoare

In contextul razboiului din Ucraina, Patriarhia Romana a organizat o campanie de ajutorare a refugiatilor si a ucrainenilor prinsi in razboi.Cu aceasta ocazie, si Episcopia Caransebesului s-a alaturat eforturilor Patriarhiei de a fi alaturi de semenii aflati in nevoie."Episcopia Caransebesului s-a alaturat Patriarhiei Romane, indemnand preotii si credinciosii de pe cuprinsul eparhiei sa fie solidari cu cei ce in urma razboiului din Ucraina se afla in suferinta, lipsuri si grea incercare. ... citeste toata stirea