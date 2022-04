Solidaritatea schimba vieti! Cu un SMS puteti sa salvati viata lui Patrick

Patrick are doar 6 ani si de jumatate de an traieste un cosmar. A fost diagnosticat cu o forma de leucemie si a avut nevoie urgenta de un transplant de maduva. Cu ajutorul Asociatiei Salveaza o Inima, micutul a fost deja operat la o clinica din Turcia. Familia trebuie acum sa plateasca interventia chirurgicala. 80.000 de euro, atat a costat noua sansa la viata pe care a primit-o Patrick in saptamana patimilor.,,Nu a fost timp de asteptat. Patrick avea nevoie de ajutor ACUM. Orice amanare a ... citeste toata stirea