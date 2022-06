Solstitiu de vara 2022. Astazi este cea mai lunga zi din an

Astazi este cea mai lunga zi din an, solstitiul de vara si inceputul oficial al verii astronomice in emisfera nordica a planetei. Incepand de maine, durata zilelor va scadea treptat pana la iarna, atunci cand va fi cea mai lunga noapte din an. In traditia noastra populara, solstitiul de vara se asociaza si cu sarbatoarea Sanzienelor.Exista o serie intreaga de obiceiuri si traditii legate de ziua de Sanziene sau Dragaica, asa cum i se mai spune in limbaj popular. Pe cele mai multe, majoritatea ... citeste toata stirea