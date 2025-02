Solutii digitale europene pentru o Timisoara mai curata. Sistem nou de senzori pentru substantele poluante

Primaria Timisoara se alatura proiectului Szeged & Timisoara Data Space pentru a reduce poluarea si a optimiza transportul public. Finantat prin programul European Data Space for Smart Communities, proiectul transforma Timisoara intr-un centru pentru monitorizarea si reducerea poluarii, in timp ce, in Szeged, accentul este pus pe cresterea eficientei transportului public.Proiectul va fi implementat in parteneriat de administratiile din Timisoara si Szeged, Compania de Transport Public Szeged ... citește toată știrea