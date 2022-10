Solutii inovative pentru orase verzi! Lugojul, inclus intr-un plan de a atrage finantari si proiecte pentru dezvoltare

O comunitate de oameni pasionati care crede in dezvoltarea sustenabila a oraselor, sub denumirea de UrbanizeHub, a initiat un nou proiect ce include patru orase din vestul tarii.Sub denumirea "Solutii Inovative pentru Orase Verzi" si cu obiectiv sa capaciteze orasele sa devina verzi, sa atraga finantari si proiecte pentru dezvoltarea lor sustenabila in timpul urmatorului ciclu de finantare au fost selectate localitatile Lugoj, Resita, Arad si Timisoara."Putem spune ca la Lugoj am intalnit o ... citeste toata stirea