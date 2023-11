Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In cazul intregului esantion, care include toti votantii, indiferent daca merg sau nu sa-si exercite dreptul de vot, dar care si-au declarat optiunea pentru unul dintre partidele incluse in intrebarea ... citeste toata stirea