Sondaj Sociopol: Dominic Fritz, invins categoric de Nicolae Robu, la urmatoarele alegeri

Un sondaj de opinie de Tip CATI (telefonic) realizat in perioada 15 iunie - 4 iulie 2022 in Municipiul Timisoara arata ca fostul primar Nicolae Robu l-ar invinge la scor pe actualul primar USR Dominic Fritz.Sondajul, prezentat de stiripesurse.ro, a fost realizat de Sociopol, pe un esantion de 1.004 persoane, si are o eroare maxima de esantionare, pe un nivel de incredere de 95%, de +/- 3.2%.La intrebarea deschisa "Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Dvs pe cine ati vota drept ... citeste toata stirea