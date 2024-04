Sorin Grindeanu: "Centura Timisoarei va fi data in trafic in iulie anul acesta"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, ca Centura Timisoarei merge intr-un ritm foarte bun, undeva in iulie anul acesta va fi data in trafic. Despre "celebra Autostrada pentru ursi", ministrul a afirmat ca va fi finalizata in timp, avand finantare PNRR, el precizand ca a fost semnata autorizatia de constructie deja, scrie news.ro.Ministrul Transporturilor a declarat la inceputul sedintei de guvern ca "Infrastructura moderna sa stiti ca in acest moment se construieste ... citește toată știrea