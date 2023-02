Sorin Grindeanu confirma implementarea rotativei guvernamentale in luna mai

Sorin Grindeanu nu prea se gandeste la varianta in care "rotativa" guvernamentala nu va avea loc, din diferite motive. Prezent la Timisoara, el a spus ca nu crede ca isi va asuma cineva stricarea unei majoritati de 70% din parlament, alternativa ar fi alegerile anticipate."Avem un protocol semnat in noiembrie 2021 care spune ca un an si jumatate avem prim-ministru de la PNL cu vicepremier de la PSD, celalalt an si jumatate premier de la PSD si vicepremier de la PNL. O intelegere intre ... citeste toata stirea