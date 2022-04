Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a discutat cu presedintele Turciei, Recep Erdogan despre prioritatile Parteneriatului Strategic dintre Romania si Turcia, cu prilejul intalnirii ce a avut loc in 31 martie 2022.Grindeanu a explicat: "Am apreciat atat medierea pe care o ofera Turcia, stat membru NATO, in solutionarea conflictului ruso-ucrainean, cat si intentia Turciei de a actiona ca tara garant pentru securitatea Ucrainei.In ceea ce priveste ... citeste toata stirea