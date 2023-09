Anul trecut, Institutia Prefectului Judetul Timis a lansat proiectul pilot "Scoala ta in siguranta", alaturi de alte institutii colaboratoare, in unitatile de invatamant din judetul Timis. Avand un impact important in randul elevilor, parintilor si profesorilor, proiectul a fost prezentat la nivel national iar in prezent face parte din legea educatiei, fiind astfel preluat si implementat si de celelalte judete din tara."Am convocat ieri comisia judeteana pentru siguranta scolara si am ... citeste toata stirea