Sorin Munteanu a primit validarea pentru a candida la un nou mandat in functia de primar al Buziasului

Vineri, in cadrul sedintei CDJ al PNL Timis, Sorin Munteanu, edilul in functie, a primit validarea pentru a candida la un nou mandat in functia de primar al orasului Buzias!Sorin Munteanu a declarat ca aceasta validare reprezinta un pas important in drumul catre continuarea dezvoltarii Buziasului si multumeste echipei cu care a activat cu succes pana acum."In acest moment, doresc sa adresez multumiri echipei PNL Buzias, domnului viceprimar - Cristian Cindea, pentru sustinere si incredere. ... citește toată știrea