Sorin Munteanu, candidat PNL la Primaria Buzias, si-a prezentat echipa de profesionisti

Sorin Munteanu, candidat PNL la Primaria Buzias, si-a prezentat echipa PNL Buzias, cu care va lucra daca va fi reales, formata din oameni de onoare, care au dovedit atat in viata profesionala cat si in cea personala, ca merita aprecierea tuturor!Sorin Munteanu a explicat:"Sunt convins, ca buziesenii au curaj sa voteze fapte - nu vorbe!Impreuna, suntem determinati sa transformam in bine orasul nostru, sa continuam proiectele de dezvoltare propuse in "Strategia Integrata de Dezvoltare ... citește toată știrea