Sorin Supuran intra in competitia interna a PNL pentru Primaria Timisoara

Sorin Supuran a anuntat ca intra in competitia interna a PNL pentru Primaria Timisoara, alaturandu-i-se astfel viceprimarului Cosmin Tabara.Sorin Supuran este membru PNL din anul 1991. A fost inclusiv vicepresedinte al filialei Timis si s-a implicat in toate campaniile electorale din anul 2000, cand a coordonat alegerile PNL in judet, atat localele, cat si parlamentarele si europarlamentarele.In vara anului 2018, Sorin Supuran a fost numit directorul Societatii de Transport Public Timisoara, ... citeste toata stirea