SOS copiii cu sindrom Down!

Sustinatoare a drepturilor copiilor cu sindromul Down, europarlamentarul umanist Maria Grapini, membra in Grupul S&D, a avut ieri la sediul Autoritatii Nationale a Drepturilor Copilului si Adoptie, o intalnire cu reprezentanti ai parintilor care au copii cu sindrom Down, la care au fost prezenti si reprezentanti din ministerele de resort.Concret, intalnirea organizata de europarlamentarul umanist, intre Ministerele Educatiei, Sanatatii si al Familiei si Tineretului, reprezentate la nivel de ... citeste toata stirea