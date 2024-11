Spalarea retelelor de apa ale Aquatim in localitatile Begheiul Mic si Batesti

Luni, in data de 4 noiembrie, in intervalul orar 8-16, se vor desfasura lucrari de spalare a bazinului de inmagazinare si a retelelor de apa din localitatile Begheiu Mic si Batesti, ceea ce va determina intreruperea furnizarii apei in cele doua localitati vizate.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a ... citește toată știrea