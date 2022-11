Spanac contaminat cu virusul hepatitei A, retras din magazinele Profi si morcovi baby care contin reziduuri de pesticid, retrasi de la Metro

Un sortiment de spanac a fost retras din magazinele Profi din Romania din cauza contaminarii cu virusul hepatitei A, in timp ce Metro a initiat retragerea unor morcovi baby care contin reziduuri din pesticidul Oxamil. In ambele cazuri, clientii sunt sfatuita sa nu consume aceste produse si sa le returneze in magazine pentru a primi contravaloarea lor.Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), lantul Profi a initiat retragerea de la ... citeste toata stirea