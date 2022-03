Spargatori capturati pe banda rulanta de politisti la Timisoara. Roti de masina, haine si o poseta printre lucrurile furate

TIMISOARA. Patru hoti au fost prinsi de politisti in ultimele zile la Timisoara, intr-un caz oamenii legii fiind ajutati si de paznicii unei firme.Primii capturati au fost doi barbati in varsta de 19, respectiv 30 de ani. Acestia au intrat miercuri in curtea unei case de pe strada Traian Simu, din zona Ciarda Rosie si au luat 10 roti de masina. Proprietarul a semnalat disparitia acestora, iar in scurt timp politistii au dat si de cei doi hoti, care au fost dusi in Arestul Politiei pentru 24 de ... citeste toata stirea