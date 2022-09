Specialistii Agentiei Nationale Antidrog anunta ca vor "participa" la Flight Festival

In perioada 02- 04 septembrie 2022, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis in colaborare cu Inspectoratul de Politie Judetean Timis, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis, vor desfasura activitati specifice pe linia prevenirii si reducerii riscurilor asociate consumului de droguri in cadrul FESTIVALULUI FLIGHT 2022.Pentru informarea directa, corecta si completa a unui numar cat mai mare de persoane cu privire la ... citeste toata stirea