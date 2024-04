Specialistii sunt consternati! Un vultur negru doborat deasupra Banatului. Fremuth, care a parcurs de multe ori intregul continent, a fost ranit cu o arma de vanatoare

A parcurs de multe ori intregul continent, a fost in Alpi, Iran, Irak, Serbia, Lituania, a fost urmarit de o intreaga comunitate de pasionati, dar zborul lui Fremuth, un vultur negru, s-a oprit in Romania, unde a fost doborat de o arma de vanatoare, o carabina de 5,6-6 mm.Pasarea a fost lovita de un glont in aripa, in zona Banatului si a fost adus la Mures pentru a fi tratat de specialistii de aici.Fremuth a fost donat Bulgariei de catre Spania in cadrul unui program de reintroducere a ... citește toată știrea