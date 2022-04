Spectacol caritabil! Teatrul Municipal Lugoj si Lions Ana Lugojana, alaturi de micutul Patrick

La initiativa Mariei Rogobete, actrita a Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" si membra a Clubului Lions Ana Lugojana, impreuna cu trupa de actori ai teatrului lugojean se organizeaza, un spectacol caritabil in sprijinului micutului Patrick.Copilul, in varsta de doar 6 ani si jumatate, diagnosticat cu aplazie medulara, a suferit un transplant de maduva la un spital din Turcia si are nevoie urgenta de bani pentru a-si achita interventia si pentru a continua tratamentul.Pe scena Teatrului ... citeste toata stirea