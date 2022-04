Spectacol de comedie cu Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru revine la Lugoj cu spectacolul in premiera intitulat "Ne-a iesit pe nas". Show-ul cunoscutului comedian roman va avea loc marti, 5 aprilie, de la ora 19, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu".Biletele se gasesc la casa de bilete a salii de spectacol si online, pe ticketstore.ro. Telefon 0757 / 998 255.Comedianul de renume are reputatia unui comic inepuizabil, mereu in "priza", care simte foarte bine sala si dispozitia publicului. Poreclit "Imparatul", "Omul spectacol" ... citeste toata stirea